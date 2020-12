O primeiro lote da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19, com 9.750 doses, chega este sábado a Portugal. A vacinação vai começar no dia seguinte e os primeiros são os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Recorde-se que Portugal vai receber mais 70.200 doses, que devem chegar na segunda-feira, anunciou a ministra da Saúde na passada quarta-feira. Assim, até ao final do ano, o país vai contar com 79.950 vacinas. Entre o mês de dezembro e o primeiro trimestre de 2021, Portugal deve receber 1.,2 milhões de doses: 321.975 entre dezembro e janeiro, 429 doses em fevereiro e 487.500 em março.

Os camiões refrigerados com as vacinas para os estados-membros da União Europeia (UE) já saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga Pfizer, em Puurs. A acompanhar os camiões seguiram dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.

Ora, todos os países da UE devem começar a vacinação contra a covid-19 no domingo, uma vez que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) concedeu uma autorização “para uso de emergência”.