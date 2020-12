Um homem de 70 anos foi encontrado morto, esta sexta-feira de manhã, com "sinais de violência", num terreno agrícola, perto da habitação do idoso, na localidade de Escarigo, no concelho do Fundão, de acordo com declarações de uma fonte oficial da GNR ao Jornal de Notícias.

O alerta foi registado entre as 09h30 e as 10h00 por um popular. A Polícia Judiciária está a investigar o caso para averiguar as circunstâncias da morte.

Segundo a mesma fonte, os primeiros indícios recolhidos apontam para que se tenha tratado de uma queda acidental, sem intervenção de terceiros.