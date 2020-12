Nas últimas 24 horas foram confirmados 459 óbitos por covid-19 em Itália. Desde o início da pandemia já morreram 71.359 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Foram ainda registados mais 19.037 casos de covid-19, um aumento em relação aos dados registados na quinta-feira - 18.040. No total, 2.028.354 já contraíram o novo vírus em Itália.

Por outro lado o número de pessoas infetadas internadas diminuiu nas últimas 24 horas. Existem 25.986 pessoas com covid-19 internadas, menos 673 do que ontem, das quais 2.584 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco do que no dia anterior.