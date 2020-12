Depois de anunciar que o Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a acordo para as futuras relações, Boris Johnson falou aos britânicos e não escondeu a sua satisfação pelo entendimento alcançado.

"Recuperámos o controlo das nossas leis e do nosso destino. Fizemos aquilo que muitos consideraram impossível", disse o primeiro-ministro britânico, em conferência de imprensa.

De acordo com o governante o acordo valerá ao país 660 mil milhões de libras por ano, cerca de 728 mil milhões de euros. "Um acordo compreensivo ao estilo do Canadá em termos de trocas comerciais com o Reino Unido", especificou.

“O acordo irá proteger trabalhos e permitir que os produtos do Reino Unido sejam vendidos sem tarifas e cotas no mercado da UE, tal como permitir que as empresas façam ainda mais negócios com a Europa", garantiu."A partir do dia 1 de janeiro, vamos estar fora da união aduaneira e do mercado único", acrescentou.

“As leis britânicas serão feitas exclusivamente pelo parlamento britânico, interpretadas por juízes britânicos com assento nos tribunais britânicos e a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia chegará ao fim", afirmou.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que acredita que este acordo é benéfico para toda a Europa.

“Não é, na minha ótica, uma má opção a União Europeia ter um Reino Unido próspero e dinâmico à sua porta", disse, assegurando "respeito e reconhecimento mútuo".