Portugal registou mais 4.378 novos casos de covid-19 e 70 mortes associadas à doença. Os dados, divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quinta-feira, revelam que o país soma agora um total acumulado de 387.636 infeções desde o início da pandemia e 6.413 óbitos.

O Norte foi a região onde ocorreram a maior parte dos óbitos das últimas 24 horas (28), depois de dois dias a registar menos mortes do que Lisboa e Vale do Tejo, onde hoje se registaram 24 mortes devido à covid-19. Segue-se o Centro, com 13 óbitos, e o Alentejo, com quatro. No arquipélago da Madeira ocorreu um óbito.

Quanto aos novos casos, no Norte foram diagnosticadas 1.952 novas infeções, em Lisboa e Vale do Tejo 1.271 e no Centro 810. No Alentejo há mais 200 casos e no Algarve mais 94. No arquipélago da Madeira foram identificadas mais 34 infeções e no dos Açores mais 17.

O boletim da DGS desta quinta-feira revela ainda que o número de internados voltou a descer face ao último balanço. Há agora 2.853 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covid-19, menos 137 do que ontem. Também os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) diminuíram. São agora 505, menos seis do que ontem.

Nas últimas 24 horas venceram a doença 4.087 pessoas, elevando para 312.533 o total de recuperados no país.

Há agora 68.690 casos ativos de covid-19 em Portugal e as autoridades de saúde têm sob vigilância 88.978 contactos.