O objetivo sempre foi só um: ajudar os profissionais de saúde com a produção e a entrega de viseiras nos hospitais e outras instituições, de norte a sul do país, em tempos de pandemia de covid-19 - quando ainda não havia no mercado a preços acessíveis. Seis colegas, de áreas diferentes, juntaram-se para o arranque de uma aventura chamada 3DMaskPT, em março. Mas os seis rapidamente se transformaram em centenas de voluntários.

Em dois meses, entre março e maio, mais de 30 mil viseiras foram produzidas em impressoras 3D, a partir das casas dos voluntários - makers que até acordavam a meio da noite para dar continuidade à produção das viseiras, entregues posteriormente a voluntários que as distribuíam por hospitais, centros de saúde, bombeiros, polícia, lares e centros de dia, entre outros. Em Portugal e não só. Também chegaram, por exemplo, à Alemanha ou até à Guiné-Bissau.

Ana Miranda fez parte da equipa dos voluntários. Foi convidada para tal depois de ter feito um donativo. Estava em casa, sem trabalhar, e decidiu ajudar. Ao i, testemunha que o projeto sempre foi muito transparente. “Qualquer pessoa que fazia donativos tinha acesso à conta para perceber para onde ia o dinheiro, ou seja, se ia para pagar o transporte ou se era para a produção das viseiras. Era tudo muito bom”, começa por contar. O seu papel passou a ser o acolhimento aos voluntários nas distribuições. Além disso, recorda que várias empresas quiseram associar-se ao projeto através de contributos.

Em maio, quando terminaram a produção a fundo, continuaram a ajudar de uma forma menos intensa, com o envio de viseiras para países onde a necessidade é imensa e que não têm recursos para se proteger. Em Portugal, tinha sido já uma “aventura fantástica”. Palavras finais: “Estão todos de parabéns. Missão cumprida”.