O Boxing Day vai dar aos britânicos uma prenda especial de Natal: um dérbi em Londres e um encontro em Filbert Way entre o segundo e o terceiro classificados da Premiere League, que estão à distância de um ponto.

Apesar dos estonteantes resultados na Liga Europa, onde se mantém invencível, o Arsenal tem estado longe dos holofotes nesta temporada da Premiere League. Os gunners estão em 15.o lugar e agora, com o dérbi de dia 26, têm uma oportunidade para, perante o Chelsea, recuperarem algum do terreno perdido.

A tarefa não será, no entanto, fácil. A equipa de Stamford Bridge vem de vencer o West Ham por três bolas a zero e, consequentemente, subir ao quinto lugar na Premiere League. Na baliza, um muro chamado Édouard Mendy, que custou ao Chelsea 28 milhões de euros e que, em 16 jogos, manteve o cadastro limpo em dez deles. Do lado do Arsenal, a vida não está nada fácil para os gunners, que não conseguiram encontrar a vitória nos últimos cinco jogos da Premiere League. Mas a má forma do Arsenal não deixa Lampard descansado. O técnico do Chelsea definiu Mikel Arteta como tendo “grande qualidade” e como um “treinador de classe”, relembrando aos jogadores azuis-e-brancos que não devem “subestimar” a equipa do Emirates Stadium.

Manchester e Leicester na luta

Os red devils vêm de uma série de sucessos que porão o Leicester City à prova. Imbatíveis há cinco jogos, a vitória em casa no domingo perante o Leeds United por seis bolas a duas marca o ritmo a que marcha o Manchester United. Nos primeiros três minutos, Scott McTominay acertou duas vezes na baliza do Leeds, tal como Lindelöf, Daniel James e mais um par de golos assinados por Bruno Fernandes. O internacional português é o quinto melhor marcador da liga esta temporada, contando com um total de nove golos e cinco assistências. Mas o elenco de estrelas do Manchester United não para aí. O ex-FC Porto Alex Telles, que custou ao Manchester 13,5 milhões de euros, chegou a Old Trafford com 26 golos e 57 assistências no Porto e tem agora pela frente a oportunidade de mostrar o seu valor.

A equipa treinada por Ole Gunnar Solskjær tem, no entanto, um jogo a menos que os seus adversários, pelo que, no caso de vitória, estará também perante uma aproximação ao topo da tabela classificativa.

Do lado do Leicester City, os últimos jogos não deixaram também dúvidas sobre a qualidade da equipa.

Em Tottenham, o Leicester deixou a equipa de José Mourinho de rastos, tendo vencido por duas bolas a zero, com um golo de Jaime Vardy e um autogolo do belga Toby Alderweirel.

O saldo está, no entanto, no vermelho para o Leicester, tendo o Manchester United vencido os últimos dois duelos na Premiere League. As duas equipas enfrentam-se no King Power Stadium, no sábado, às 12h30.