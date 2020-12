O destino parecia estar selado. Ao intervalo, o Salgueiros vencia por uma bola a zero, fruto de um golo do Braga perto do fim da primeira parte (43').

Rodrigo Pinho, que começara o jogo no banco de suplentes, entrou em campo, e, aos 89 minutos de jogo, tirou a vitória das mãos do Salgueiros, e recolocou a equipa da Ribeira Brava de novo no jogo.

A partida foi ao prolongamento, um desfecho que nenhuma das duas equipas esperava. Chegados os últimos minutos do prolongamento, quando já jogadores e técnicos se preparavam para recorrer aos penáltis, Pinho deu mais um ar da sua graça. Aos 119 minutos, o avançado brasileiro pôs fim ao jogo, com um golo que decidiu a vitória do Marítimo, por duas bolas a uma, perante o Salgueiros.

A prestação do avançado mereceu vários elogios por parte de Milton Mendes, treinador do Marítimo. "São Rodrigo Pinho… tem-nos ajudado muito. No último jogo foi o Joel. Mas não resta dúvida que a qualidade do Pinho é muito grande e está num momento muito bom. Até tivemos para não o convocar, e por ironia do destino, ele ajudou. Mas a equipa toda também ajudou. O Pinho está num momento iluminado, daí a alcunha de São Pinho."

Com este resultado, os madeirenses vão enfrentar o Sporting na próxima eliminatória da Taça de Portugal, e o Salgueiros fica de fora da competição.