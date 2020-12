O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) anunciou esta quarta-feira a preparação das arcas congeladoras que vão receber as primeiras doses de vacinas contra a covid-19. O instituto está a testar várias vezes o processo para garantir as baixas temperaturas necessárias para a conservação.

O ISQ afirma, em comunicado, que está a "fazer ensaios de avaliação de conformidade das arcas" para as 9.750 vacinas desenvolvidas pelas empresas Pfizer e BioNTech, que deverão chegar no dia 26 de dezembro a Portugal para começarem a ser administradas logo no dia seguinte.

As vacinas precisam de ser armazenadas entre os 80 e os 60 graus negativos e será necessário administrar duas doses para serem eficazes. Os primeiros a serem vacinados vão ser os profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

Em princípio, em abril, já estarão 950 mil pessoas vacinadas, de acordo com o coordenador da task force do Plano de Vacinação, Francisco Ramos.

É de realçar que segundo o calendário provisório de entrega das vacinas da Pfizer/BioNTech, 9.750 doses serão entregues já neste mês, 303.225 em janeiro, 429.000 em fevereiro e 487.500 em março.