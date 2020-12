As herdades de caça existem para quê?

O prazer revelado pelos caçadores em imagens publicadas é desprezível é um facto. Mas não creio que os javalis estejam em perigo por causa dos exemplares que foram mortos.

Apesar de ter tido uma curta passagem pela tropa, nunca disparei um tiro que fosse e apenas dei ao gatilho num trabalho que fiz há muitos anos quando acompanhei durante três semanas os furões, polícias à civil da 4.a divisão da PSP. Foi em Belas e a minha pontaria não ficou nos registos. Também em miúdo nunca consegui matar um pássaro, pois fazia-me impressão, apesar de gostar na altura de uns bons passarinhos fritos. Vem esta conversa a propósito para dizer que nunca gostei de caça e que as imagens da herdade da Azambuja me causaram repulsa, mas achei um exagero o que se discutiu na praça pública. Então mas essas herdades não existem para os caçadores irem lá apanhar os animais, que foram alimentados para o efeito? Não fazia a mínima ideia que havia em Portugal tantos veados juntos... Às vezes, na estrada, vejo o sinal da proximidade de veados, mas só os vi, salvo erro, no Gerês. Que o prazer revelado pelos caçadores em imagens publicadas é desprezível é um facto. Mas não creio que os javalis estejam em perigo por causa dos exemplares que foram mortos. Se formos a um matadouro veremos dezenas ou centenas de vacas, porcos, cabritos e por aí fora.

