Dezassete de agosto de 1979: atrasado como sempre, o futebol português apresentava a sua primeira Supertaça. Em Inglaterra, por exemplo, o troféu já era disputado desde 1908, mas aceitemos que o futebol britânico é um mundo à parte. Por cá, a Federação Portuguesa de Futebol tratava de desvalorizar a prova que acabara de criar, vá-se lá saber em nome de que princípio. Explicavam os seus responsáveis que FC Porto, campeão nacional, e Boavista, vencedor da Taça de Portugal, iriam estar frente a frente num encontro experimental. Ora tubérculos! Então acrescentava-se uma nova taça ao calendário nacional e sublinhava-se que era a feijões?! Mais tarde, o bom senso imperou e os brilhantes cérebros federativos oficializaram a totalidade dos troféus disputados até hoje, dia em que FC Porto e Benfica se encontram pelas 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro.

Com 21 Supertaças no bornal, o FC Porto é rei e senhor desta taça que, entretanto, até ganhou nome próprio, Cândido de Oliveira, homenageando um dos grandes responsáveis pela evolução do futebol em Portugal, sobretudo quando foi ao Arsenal de Herbert Chapman buscar a famosa tática do WM, que aplicou com singular sageza aos Cinco Violinos do Sporting.

