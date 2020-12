O boletim de infeções de covid-19 no Reino Unido volta a indicar novo recorde. Dois dias depois de ser batido o recorde de número de casos diários, nesta terça-feira, o número registado volta a mudar o recorde: 36.804 novos casos em 24 horas. No total, o departamento de saúde e de cuidado social inglês já registou 2.110.314 infeções pelo novo coronavírus.

O ministro da saúde inglesa também dá conta das 691 mortes devido à covid-19, um número que triplicou desde o dia anterior (215). Já foram registadas 68.307 mortes ao longo da pandemia.

O país tem sido alvo de muita atenção, após a nova estripe da covid-19 encontrada no país, que é uma versão do vírus com maior transmissão.