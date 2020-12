A região espanhola da Catalunha, que tem um forte movimento independentista, tem eleições a 14 de fevereiro próximo, as quintas nos últimos 10 anos e as quartas consecutivas marcadas de forma antecipada.

A dissolução do parlamento regional e a convocação desta consulta foi publicada hoje no jornal oficial da comunidade autónoma.

O ato eleitoral vai-se realizar um ano antes do final da legislatura de quatro anos, devido à inabilitação, decretada pelo poder judicial em setembro passado, do último presidente regional, o independentista Quim Torra, condenado por se recusar a retirar uma faixa com conteúdo separatista da fachada da sede do governo regional durante a campanha para as eleições parlamentares nacionais de abril de 2019.

Torra assumiu a presidência da região nas eleições, também antecipadas, de dezembro de 2017, depois da tentativa falhada de autodeterminação da Catalunha em 01 de outubro do mesmo ano, que terminou com a fuga para a Bélgica do presidente anterior, Carles Puigdemont.

Estas eleições vão ser marcadas pela divisão entre os dois principais partidos independentistas que estão coligados no parlamento regional e apoiam o executivo da comunidade autónoma.