Aproxima-se o Natal e o deste ano vai ser marcado pelo tempo frio, uma vez que as temperaturas deverão descer ao longo dos próximos dias.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no dia 24, véspera de Natal, a previsão aponta para uma descida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima. Há ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos na região Sul até ao início da manhã e formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

Neste dia, a temperatura máxima deverá varia entre os 17 graus, em Faro, e os 5 graus, na Guarda. Já as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus, em Faro, e os -2, em Bragança. De realçar que na Guarda as temperaturas mínimas vão chegar aos zero graus e nos distritos de Viseu, Vila Real e Braga não vão superar os 2 graus.

Uma situação que se deverá agravar no dia 25, uma vez que o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima neste dia.