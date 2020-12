Ana Mendes Godinho vai ficar em isolamento profilático até 01 de janeiro depois de ter tido contacto com um caso positivo de covid-19. A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita fonte oficial do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Apesar de ter efetuado um teste que teve resultado negativo à SARS-CoV-2, a ministra vai cumprir isolamento profilático até ao dia 01 de janeiro, em cumprimento das indicações da autoridade de saúde", informou a mesma fonte.

Recorde-se que, além de Ana Mendes Godinho, também António Costa, está em isolamento profilático desde quinta-feira, depois de ter estado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo para a covid-19.