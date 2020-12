É oficial. Real Madrid anunciou esta terça-feira que o ex-futebolista Iker Casillas será o próximo adjunto do presidente Florentino Pérez. Muitos já esperavam por esta parceria, devido à aproximação entre presidente e o jogador nestes últimos meses.

O anuncio foi oficializado pela rede social Twitter e pode ler-se que para os merengues "é uma honra receber um de seus grandes capitães em casa."

"Orgulho de voltar para casa. Encaro este novo desafio com o maior entusiasmo do Mundo, obrigado", respondeu Casillas.

Recorde-se que o guarda-redes foi o guardião da baliza merengue durante 17 anos e saiu do clube em 2015 para representar o Futebol Clube do Porto. Reformou-se após o enfarte do miocárdio que teve enquanto treinava no dia 1 de maio de 2019.

Veja aqui o comunidado oficial do clube espanhol: