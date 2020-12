“What have I become now?/ Looking through your phone now, oh no/ Love to you is just a game/ Look what I have done now/ Dialling up the numbers on you/ I don’t want my heart to break”. Em dezembro de 1970, a vida de John Lennon estava cheia de perguntas por responder. Uma delas valeu uma letra pungente na música How Do You Sleep?, trazida a público no ano seguinte no álbum Imagine. Mas também havia muitas perguntas sem resposta ao redor da vida de Lennon e não eram colocadas por ele próprio.

Um médico de Los Angeles surgiu do nada, de um dia para o outro, a encher páginas de jornais com declarações sobre John e Yoko Ono. Psiquiatra de vocação, o fulano revelou à imprensa que o casal o tinha procurado na sua clínica e que se fechara nela durante seis meses, exigindo a ausência de qualquer contacto com o exterior. No fundo, acabou por trazer luz sobre o mistério do súbito desaparecimento de Lennon, profundamente marcado por todo o processo levado a tribunal por Paul McCartney e que serviu para dissolver os Beatles como sociedade comercial.

