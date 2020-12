Nas últimas 24 horas foram registados mais 415 óbitos por covid-19 em Itália, elevando assim o número total de vítimas mortais relacionados com o vírus para as 69.214.

Foram ainda confirmados mais 10.872 casos do novo coronavírus esta segunda-feira. No total, já foram infetadas 87.889 pessoas desde o início da pandemia no país.

As autoridades de saúde italianas confirmaram que existem 27.876 pessoas infetadas internadas, menos 25 do que no dia anterior, das quais 2.731 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 12 do que no domingo.

Recorde-se que esta segunda-feira foram impostas medidas mais pesadas para impedir a propagação do novo coronavírus na época festiva.