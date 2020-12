Governo e oposição da Costa do Marfim retomaram hoje o diálogo sobre a reforma da comissão eleitoral e a libertação dos presos políticos com vista às eleições legislativas do próximo ano, noticiou hoje a agência France Presse.

"Há uma vontade de paz de ambos os lados", disse o novo ministro da Reconciliação Nacional Kouadio Konan Bertin no final da reunião sob a égide do primeiro-ministro Hamed Bakayoko, quase dois meses depois das eleições presidenciais de 31 de outubro, no contexto das quais 85 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas entre agosto e novembro.

"Penso que durante as discussões todos os problemas serão abordados, queremos discutir, mas num ambiente de paz", salientou Ouegnin, citando as questões da libertação dos "presos políticos" e do regresso dos "exilados", incluindo Laurent Gbagbo, que anunciou o seu regresso iminente à Costa do Marfim.

Vários líderes da oposição, incluindo o seu porta-voz, o antigo primeiro-ministro Pascal Affi N'Guessan, estão a ser processados e detidos após terem proclamado um regime "transitório" para substituir o Presidente Ouattara, cuja reeleição não tinham reconhecido.