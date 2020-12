Portugal registou esta segunda-feira mais 2.099 novos casos de covid-19, novamente um decréscimo face aos dados de ontem, e 57 mortes associadas ao novo coronavírus. Através dos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), verificamos que, desde o início da pandemia, 376.220 pessoas foram infetadas e 6.191 não resistiram à doença.

O boletim da DGS mostra-nos uma descida no número de mortes e também no número de casos diários. Desde o dia 14 de novembro, dia em que se registaram 55 óbitos, que o número diário de mortes por covid-19 não caía tanto. Por outro lado, a nível de internamentos houve uma subida de 131 – o maior registo desde dia 22 de novembro. Existem 3158 pessoas internadas com covid-19. Também nos cuidados intensivos registou-se uma subida inesperada: Mais 19 pessoas inspiraram maiores cuidados nas últimas 24 horas – a maior do mês de dezembro. No total, existem 502 pessoas em UCI.

A maior parte das mortes foram registadas no Norte, que declarou 28 óbitos. De seguida, temos a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 17. Depois aparece o Centro, com seis mortes apenas num dia, e o Alentejo com cinco. É de mencionar que ainda há uma morte na Madeira, que assim passa a contar no total com nove mortes desde o início da pandemia.

Entre as 57 mortes anunciadas, 45 correspondem à faixa etária com mais de 80 anos. Ou seja, 79% dos casos, o que significa que a cada cinco mortes quatro são da faixa etária mais avançada.

Nesta segunda-feira, também foram divulgadas as estatísticas em relação à situação pandémica nos concelhos. Atualmente, Vimioso é o concelho com maior ocorrência de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias – 2.908 casos. É de realçar que estes dados referem-se ao período de incidência cumulativa entre 4 e 17 de dezembro.

De seguida, estão os concelhos de Marvão com 2.862 casos, Castelo de Vide com 2.364 e Chaves com 1.965, também muito perto dos 2.000 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, há sete concelhos que registaram zero casos do novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias: Alcoutim, Barrancos, Corvo, Lajes das Flores, Madalena, Santa Cruz das Flores e Vila do Porto.