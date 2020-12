Os preços na produção industrial caíram 4,7% em novembro, face ao mesmo mês do ano passado, depois de a taxa de variação homóloga daquele índice se ter fixado em -4,6% em outubro, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O agrupamento de Energia contribuiu para a diminuição de 4,1 pontos percentuais do índice total, o contributo mais relevante, resultado da diminuição de 20% daquele segmento (redução de 18,5% em outubro). Assim, excluindo a Energia, a redução dos preços na produção industrial foi -0,7%, menos intensa em 0,3 pontos percentuais do que a registada em outubro.

A secção das Indústrias Transformadoras registou um decréscimo de 5,2% (-4,6% no mês anterior), com o contributo desta secção para a variação do índice agregado a situar-se em -4,7 pontos percentuais.

Os preços na produção industrial sofreram uma contração de 0,5% em novembro, quando comparados com o mês anterior, uma variação igual à registada no mesmo período de 2019.

Em termos de variação mensal, o agrupamento de Energia diminuiu 2,7% (variação de -0,9% em novembro do ano anterior) e a secção das Indústrias Transformadoras apresentou uma redução de 0,7% (variação de -0,1% no mesmo período de 2019) e um contributo de -0,7 pontos percentuais para a variação do índice total.