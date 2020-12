O Conselho de Administração da Media Capital diz considerar “adequado” o preço da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Pluris Investments de Mário Ferreira aos cerca de 70% do capital da empresa que não detém.

“A contrapartida equivalente a 0,67 euros por ação afigura-se adequada, em linha com os preços praticados em transações recentes, que são, aliás, do domínio público”, diz a dona da TVI em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No entanto, a dona da TVI relembra que “desde 3 de novembro de 2020 a estrutura acionista da sociedade visada encontra-se estabilizada, tendo sido completamente ultrapassada o contexto de alegada atuação concertada que motivou a decisão da CMVM adotada pela deliberação de 19 de dezembro de 2020”.

É que, recorde-se, foi a CMVM que obrigou a empresa de Mário Ferreira – que já detém mais de 30% da dona da TVI – a lançar uma OPA sobre a Media Capital por considerar que o empresário e a Prisa atuavam com concertação de votos.

Assim, “o Conselho de Administração considera que na medida em que a oferta é lançada para dar cumprimento a uma deliberação da CMVM que tornou a operação obrigatória, a avaliação sobre a oportunidade da oferta em nada depende de qualquer entendimento que o Conselho de Administração da Sociedade Visada possa ter sobre o mérito da mesma”, lê-se na nota.

Caso Mário Ferreira fique com 100% da empresa de media, “não deterá juridicamente qualquer participação direta ou o domínio direto no operador televisivo TVI – Televisão Independente, S.A. ou sobre as várias operadoras de rádio que fazem parte do perímetro societário da sociedade visada”.