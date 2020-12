Quais são as linhas vermelhas?

Não há países iguais nem receitas infalíveis, mas aqui chegados – e mesmo com a luz ao fundo do túnel que se espera que se comece a concretizar esta semana com a aprovação da primeira vacina na União Europeia – a epidemia não acabou nem se sabe quando acaba.

Portugal ultrapassou este fim de semana as seis mil mortes associadas à covid-19. A maioria das pessoas que morreram eram mais velhas, muitas teriam outros fatores de risco. Não é possível dizer se morreram de ou com covid-19 e em que medida a infeção agravou a fragilidade ou doenças que já tinham, o argumento que vale para todas as doenças e estatísticas, que nunca refletem tudo. Se as análises virão mais tarde, o que é factual é que mais de metade destas mortes aconteceram no último mês e meio, desde o início de novembro, numa epidemia que vai para dez meses. Até maio, quando o país começou a “desconfinar”, tinham morrido mil pessoas. Não há países iguais nem receitas infalíveis, mas aqui chegados – e mesmo com a luz ao fundo do túnel que se espera que se comece a concretizar esta semana com a aprovação da primeira vacina na União Europeia – a epidemia não acabou nem se sabe quando acaba. O aumento de contactos nestes dias de reencontro de famílias levará a mais pessoas infetadas e a variante inglesa aumenta receios de uma disseminação mais rápida numa altura em que a proteção conferida pela vacina vai demorar pelo menos os primeiros meses de 2021 a perceber-se se funciona de facto na redução de internamentos e mortes dos mais vulneráveis.

