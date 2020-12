Nasceu em Portugal e, aos seis anos, mudou-se para Macau. Quando atingiu a maioridade, ingressou no Mestrado Integrado em Medicina na Universidade Nova de Lisboa. Depois dos dois anos de internato geral e dos três de especialização em Medicina Geral e Familiar – na Unidade de Saúde Familiar Marginal, no Estoril –, em 2009, Sandra Donahue perguntou ao marido: “A minha vida foi passada a viajar. O que achas de estudarmos opções e emigrarmos?”. Acabaram por escolher os EUA, país em que “é preciso fazer tudo de novo”. Com dois filhos – um de onze e outra de oito anos –, acredita que, apesar das dificuldades para exercer a profissão do outro lado do Atlântico, “valeu o esforço, o suor e as lágrimas”. Aos 40 anos, a médica do hospital Valley Health, no estado da Virgínia, foi uma das primeiras a receber a vacina da Pfizer-BioNTech.

Como tem vivido a pandemia?

O início foi um bocadinho assustador, principalmente, os meses de março e abril. Ver a falta de informação para os profissionais de saúde, para a sociedade, assim como a informação que entrava em conflito não foi fácil. Não havia uma fonte segura porque era tudo muito novo e desconhecido. Mesmo nos hospitais não existia consenso acerca de coisas como a utilização de máscara porque, se todos a usassem, o stock seria insuficiente. No entanto, na Virgínia, não fomos tão atingidos pelo coronavírus como outros sítios, por exemplo, Nova Iorque. Agora é que estamos a “apanhar a onda” e os números estão certamente a subir.

No seu estado já foram registados 303 mil infetados e 4643 mortes por covid-19 desde março.

Sim, são números assustadores, mas temos de pensar que, na quarta-feira, foi anunciado que, nas 24 horas anteriores, o país inteiro registou 3500 óbitos. É um valor bastante elevado.

Os primeiros casos de coronavírus surgiram, nos EUA, em fevereiro. A meio de abril, existiam infetados nos 50 estados. Alguma vez interrompeu a sua atividade profissional?

Estive sempre a trabalhar. No Valley Health trabalhamos num sistema de rotatividade: somos oito médicos, na equipa, e a cada semana um de nós encarrega-se dos doentes covid para reduzir a exposição ao vírus. Porque mais vale ter um profissional designado para este tipo de doentes. Adotámos esse método e ainda o seguimos, a questão é que tínhamos poucos doentes e, agora, temos vinte ou até mais. Neste momento, dois médicos estão a tratar dos doentes covid e têm a sua lista cheia.

