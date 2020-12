2020 foi atípico para todos os setores. Apesar de praticamente todos se tentarem adaptar à nova realidade pandémica, as medidas de restrição tiveram impacto e não há como negar: as perdas foram incalculáveis. O setor dos casamentos – e todas as áreas a ele ligadas – não foi exceção. A comprovar esta realidade está o número de casamentos que não chegaram a acontecer, não só pelas restrições impostas mas também pelo medo dos noivos ou pela vontade de que tudo fosse perfeito, ou pelo menos como tinham imaginado.

Vamos aos números: segundo dados do Ministério da Justiça enviados ao i, o mês que contou com mais casamentos este ano foi setembro com 3248. O número não é pequeno mas, mesmo assim, é muito inferior ao mesmo mês do ano passado em que foram contabilizados 5128 casamentos.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.