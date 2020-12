O presidente do Nepal dissolveu hoje o Parlamento por recomendação do primeiro-ministro, em plena crise no seio do partido comunista que é suscetível de empurrar a nação dos Himalaias para uma crise política.

As eleições legislativas estão marcadas para 30 de abril e 10 de maio, de acordo com uma declaração do gabinete da Presidente Bidya Devi Bhandari.

Khadga Prasad Oli tornou-se primeiro-ministro depois do seu Partido Comunista do Nepal ter ganho as eleições há três anos.

O partido de Oli e o partido dos antigos rebeldes maoistas juntaram-se para formar um forte partido comunista para ganhar as eleições.

Contudo, houve uma disputa de poder com o líder dos antigos rebeldes maoistas, Pushpa Kamal Dahal, que também o co-preside o partido.

A oposição tem acusado repetidamente o Governo de Oli de corrupção e a sua administração tem enfrentado críticas sobre a gestão da pandemia.