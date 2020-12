Dezenas de estudantes raptados no sábado à noite por homens armados no noroeste da Nigéria foram libertados hoje, graças à intervenção armada de um grupo de autodefesa, disse à AFP um porta-voz da polícia local.

No sábado à noite, "80 estudantes que regressavam à sua aldeia de Mahuta, no estado de Katsina [...] foram raptados por bandidos, que já tinham raptado quatro pessoas e roubado 12 vacas", disse o porta-voz, Gambo Isah, adiantando que as "84 pessoas raptadas foram resgatadas" hoje de manhã.

As crianças foram raptadas no sábado à noite perto da aldeia de Baure, quando regressavam com os seus professores de uma cerimónia religiosa numa aldeia próxima, disse à AFP o chefe de uma milícia de autodefesa, Abdullahi Sada.

Quando a notícia chegou a Mahuta, a cidade onde viviam as crianças, os residentes e os vigilantes do grupo de autodefesa mobilizaram-se e partiram em busca dos raptores, que foram rapidamente identificados como membros da comunidade de pastores 'fulas', acrescentou.

"Invadimos a sua área, sabíamos que eles tinham as crianças e também sequestramos alguns membros da comunidade, avisando que se alguma coisa acontecesse aos nossos filhos, nenhum 'fula' viveria mais aqui", acrescentou o Sada.

A operação "desalojou os bandidos e salvou as 84 vítimas raptadas", disse o porta-voz da polícia, acrescentando que a polícia continua a "prender os bandidos" e que foi aberta uma "investigação".