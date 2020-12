Portugal registou esta sexta-feira mais 3.334 novos casos de covid-19, um decréscimo em relação aos dados de ontem, e 71 mortes associadas ao novo coronavírus. Estes dados, divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), elevam para 374.121 o total acumulado de infeções no país desde o início da pandemia e para 6.134 o total de óbitos.

Este é o domingo com menor registo de casos diários do novo coronavírus desde o dia 1 de novembro. De realçar que todas as vítimas mortais infetadas com covid-19 no país tinham mais de 60 anos. Do total de óbitos registados, 49 tinham mais de 80 anos, o que representa 69% das vítimas mortais. 16 óbitos estão na faixa etária dos 70-79 anos. As outras seis vítimas tinham entre 60 e 69 anos.

Foi na região Norte onde foram diagnosticados a maior parte dos novos contágios, com 1.505 novas infeções, que representa 45% do total de casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 970 novos infetados, o Centro, com 543, o Alentejo, com 206 novos contágios, e o Algarve, com 63. No arquipélago dos Açores há mais 7 infeções e no da Madeira mais 31.

O boletim da DGS deste domingo revela ainda que o número de internados voltou a subir face ao último balanço e volta a superar a marca dos 3.000. Há agora 3.027 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covid-19, mais 54 do que ontem. Destas, 483, menos dois do que no sábado, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, venceram a doença mais 2.419 pessoas nas últimas 24 horas. No total, 297.233 pessoas que estiveram infetadas com o novo coronavírus no país conseguiram recuperar.

Há agora 70.754 casos ativos de covid-19 em Portugal e as autoridades de saúde têm sob vigilância 82.591 contactos.