Paul Blackwell, de 62 anos, e Rose Mary Blackwell, de 65, estavam casados há 30 anos e morreram os dois, a semana passada, de mãos dadas, com minutos de diferença, num hospital em Grand Prairie, no estado norte-americano do Texas.

O casal foi infetado pelo novo coronavíurs e foi internado no início do mês, quando a situação de saúde dos dois se começou a complicar, de acordo com declarações do filho de Paul e Rose, Shawn Blackwell, à CNN, que teve a oportunidade de estar ao lado dos pais no momento do adeus. "A doença afetou-os muito rapidamente", disse.

Ambos chegaram a estar ligados ao ventilador e a situação continuou a deteriorizar-se ao ponto de os médicos dizerem ao filho do casal que já não havia nada a fazer. Assim, a família tomou a decisão de desligar as máquinas de suporte de vida. "Os médicos disseram que não tinham visto nenhuma progressão e as suas funções vitais gerais estavam a diminuir lentamente. Chegou a um ponto em que não havia mais nada que eles pudessem fazer", explica Shawn.

Foi criada uma página Go Fund Me para ajudar nos custos do funeral de ambos visto a família não ter meios suficientes. Em quatro dias, angariaram cerca de 60 mil euros.