Numa altura em que se aproxima o Natal e a pandemia provocada pelo aparecimento do novo coronavírus já dura há quase um ano, o que vai na mente das crianças sobre a doença é uma das maiores preocupações. E Anthony Fauci decidiu tentar descansar os pequenos nesta altura do ano.

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos foi convidado da rubrica da CNN “O ABC do Covid-19” e foi questionado por várias crianças se o Pai Natal poderia distribuir prendas este ano, mesmo com a covid-19, porque o residente sénior da Lapónia "já é velhinho" e "tem de ter cuidado com o novo coronavírus.

Fauci garantiu às crianças que sim e que foi ele a vacinar o Pai Natal para garantir que este cumpria com as suas funções. "Eu próprio me encarreguei disso, porque também estava preocupado. Então, há algum tempo, eu viajei para o Polo Norte. Fui lá e vacinei eu próprio o Pai Natal. Medi os níveis de imunidade dele e ele está pronto para avançar. Pode descer as chaminés, pode deixar-vos presentes e vocês não têm nada com que se preocupar. O Pai Natal está pronto para avançar", disse.

Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.



