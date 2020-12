Marco Almeida deverá ser o número dois da lista de candidatos do PSD para Sintra nas próximas autárquicas, logo atrás de Pedro Santana Lopes.

O processo ainda não está fechado, até porque terá de passar pelas estruturas locais dos sociais-democratas (concelhia sintrense e distrital de Lisboa), mas este semanário apurou que Rui Rio dará o seu aval a esta solução que inclui o ex-líder do Aliança.

Recorde-se que, nesta quinta-feira, dia em que passaram 19 anos sobre a conquista da Câmara de Lisboa por Santana Lopes e da Câmara do Porto por Rui Rio, os dois ex-antigos rivais no PSD jantaram juntos, com o secretário-geral e coordenador autárquico, José Silvano, e com Maló de Abreu, também dirigente social-democrata e amigo comum.

Rio e Santana confirmaram apenas que se tratou de um jantar entre amigos em que também se falou de política (e das autárquicas) e de futebol. Mas ambos afastaram qualquer acordo para uma candidatura autárquica do fundador do Aliança – aliás, o futuro do Aliança, e a sua provável dissolução, também foi falado no encontro.

Pedrito em Alcanena

Por outro lado, Pedrito de Portugal já confirmou a sua candidatura, como independente, à presidência da Câmara de Alcanena. O matador de toiros, mais um antigo militante social-democrata que se apresenta em listas independentes em eleições autárquicas, diz que se trata de um «regresso às origens» ao fim de 26 anos de carreira.