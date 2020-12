A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos informou que as redes de computadores governamentais foram alvo de um ataque informático. O FBI estará a investigar um grupo que trabalhava para o serviço de inteligência russo.

«Temos trabalhado em estreita colaboração com as nossas agências parceiras em relação a atividades recentemente descobertas em redes governamentais», disse um porta-voz da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura à AFP.

Estes ataques informáticos a estruturas eletrónicas governamentais dos Estados Unidos ocorriam há meses, segundo a empresa de segurança cibernética, FireEye. O Washington Post avança que os ataques aconteceram em pelo menos dois departamentos governamentais: o do Tesouro e o do Comércio.

«O governo dos Estados Unidos está ciente desses relatórios e estamos a tomar todas as medidas necessárias para identificar e remediar quaisquer possíveis problemas relacionados com esta situação», disse John Ullyot, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional,

Segundo o jornal, estes ataques estão relacionados com um que aconteceu a semana passada à FireEye, que revelou que os hackers roubaram ferramentas utilizadas para testar os sistemas de computador dos clientes.

A empresa desconfia que o ataque foi perpetrado por um Estado estrangeiro e o FBI poderá estar a investigar um grupo que trabalhava para o serviço de inteligência estrangeiro russo, SVR. A embaixada da Rússia nos EUA afirmou que se tratam de alegações «infundadas». «A Rússia não conduz operações ofensivas no domínio cibernético», garantiu a representação diplomática.