O primeiro-ministro assinou esta sexta-feira o despacho que concede tolerância de ponto no dia 24 de dezembro aos trabalhadores da função pública.

Por norma, neste dia ocorre a “deslocação de muitas pessoas para fora dos seus locais de residência no período natalício e de ano novo, tendo em vista a realização de reuniões familiares", lê-se no despacho do Governo, que justifica a decisão com "a prática que tem sido seguida ao longo dos anos" e "a tradição existente no sentido da concessão de tolerância de ponto, nesta época, nos serviços públicos não essenciais".

Para conter o risco de infeções, na quinta-feira, António Costa anunciou novas restrições para o período do Ano Novo e manteve as medidas já indicadas há cerca de duas semanas para a época natalícia.

É de realçar que o Governo permite a circulação entre concelhos na véspera de Natal e vai poder circular na via pública até às 02h00 nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo de contágio pela covid-19.