Kai Rooney, de onze anos, assinou com a academia do Manchester United, com o número 10.

Acompanhado pelo pai, conhecedor profundo dos Red Devils, o apelido Rooney mantém-se dentro das paredes do Manchester United.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

Wayne Rooney serviu os Red Devils entre 2004 e 2017, tendo marcado 253 golos em 559 jogos e vencido cinco vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. Agora, é treinador interino no Derby County.