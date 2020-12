Em 2019, o número de habitantes em Portugal registou um aumento em relação ao ano anterior, subindo 0,19% – com uma população estimada de 10 295 909 habitantes, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Foram quatro as regiões que apresentaram um aumento da respetiva população residente, nomeadamente a Área Metropolitana de Lisboa (+0,59%), a Região Autónoma da Madeira (+0,12%), o Norte (+0,08%) e o Centro (+0,03%).

Por outro lado, também houve regiões do país onde se registaram decréscimos populacionais em 2019: é o caso do Alentejo (-0,13%), do Algarve (-0,10%) e da Região Autónoma dos Açores (-0,02%).

De acordo com os dados do INE, o crescimento populacional total de 0,19% em 2019 deve-se a “uma variação positiva na componente migratória (+0,43%) – mais alta do que a tendência positiva ocorrida no ano anterior (+0,11%) –, atenuada pela diminuição na componente natural (-0,25%)”.