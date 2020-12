Um vírus simpático no Natal e perigoso no Fim de Ano

António Costa – agora em confinamento – anunciou ao país que, afinal, não vai haver festejos nenhuns na Passagem de Ano e que quer tudo em casa às 23 horas. Já no Natal fica ao critério de cada um, embora, como é óbvio, apele ao bom senso. Mas bom senso é algo que não tem existido em grandes quantidades nos últimos tempos. Basta ver o que se passa com o primeiro-ministro. Na quarta-feira esteve em contacto com o Presidente francês que, descobriu-se ontem, está infetado com o novo coronavírus. Segundo todas as indicações da Direção-Geral de Saúde, ninguém deve fazer o teste um dia depois de ter estado com alguém infetado, mas António Costa, ou alguém por ele, decidiu que mesmo assim devia de fazer o teste. A linha do SNS 24 ficaria ainda mais entupida se os portugueses seguissem o exemplo do primeiro-ministro... É que, dizem os entendidos, só ao fim de alguns dias é que vale a pena fazer a despistagem. Mas voltemos às restrições de Fim de Ano. Percebe-se que António Costa não quer os portugueses ainda mais tristes do que já estão e, por isso, deixa que se possam reunir no Natal, apesar de todos os avisos dos especialistas em saúde pública.

