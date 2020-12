Com o Natal a exatamente uma semana de distância, muitos portugueses começam a ver-se confrontados com a hipótese de passarem as festas sozinhos. Entre os que estarão infetados e aqueles que forem colocados sob vigilância, os números estimados andarão à roda dos 130 mil. No entanto, o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Rui Nogueira, acredita que serão “muitos mais”. Para somar há ainda aqueles que, por receio, preferem não partilhar o espaço com ninguém. Será certamente um Natal pouco animado para todos – e ainda menos para aqueles que o passarem completamente sozinhos.

Os números De acordo com o investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), as estimativas são de que, entre os dias 23, 24 e 25 de dezembro, a média diária de casos ronde os 3900. Assim, e seguindo as projeções que têm estado a ser feitas por este investigador, estaremos perante um número de casos ativos entre os 59 mil e os 61 mil. O número de pessoas em vigilância, ou seja, que estão à espera do resultado do teste PCR ou estiveram em contacto com alguém infetado e, portanto, terão de cumprir 14 dias de isolamento profilático, situar-se-á entre as 64 mil e as 66 mil. Contas feitas, entre 120 mil e 130 mil portugueses serão obrigados a passar o Natal em isolamento.

