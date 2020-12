A pandemia virou o mundo do avesso. A distância aumentou, as emoções esconderam-se atrás das máscaras, as dificuldades sociais e assistenciais acentuam-se. Mas há sempre quem faz a diferença. Nomeie o seu herói anónimo para uma edição especial do jornal i.

Procuram-se os heróis anónimos de 2020.

Dos bairros aos centros de saúde, hospitais e farmácias. Das dificuldades com a saúde mais frágil em 2020 às vulnerabilidades sociais e económicas que se agravam.

Do novo normal de alunos e professores aos lares que tiveram de se adaptar e aos vizinhos e familiares incansáveis no cuidado aos outros. Do comércio, que fechou e abriu, e vai resistindo. Conhece alguém ou um projeto comunitário que fez a diferença este ano? Uma associação que se superou? Tem um gesto para agradecer?

Neste Natal, participe nesta homenagem a quem faz a diferença. Envie-nos o seu testemunho para gentequefazadiferenca@newsplex.pt até dia 20 de dezembro.