O vencedor do prémio The Best, da FIFA, é Robert Lewandoski, do Bayern de Munique.

Nomeado juntamente com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o futebolista polaco de 32 anos é, assim, para a FIFA o melhor jogador do Mundo.

"Ganhar este troféu e estar ao lado do Messi e Ronaldo é algo incrível e significa imenso para mim. Há muito tempo que lutava por ter algo assim e finalmente o consegui. Significa imenso, não importa de onde vens, o que importa é o que dás para o conseguir", disse Lewandoski por videoconferência quando soube da vitória, numa gala que decorreu em ambiente virtual, apenas com apresentadores frente às câmaras. No entanto, o polaco chegou a aparecer no estúdio para receber o troféu pelas mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Esta época foi a melhor de sempre para o polaco: marcou um total de 55 golos em 47 jogos pelo Bayern entre Bundesliga, Taça da Alemanha, Supertaça e Liga dos Campeões.

"Foi um ano difícil para todos. Para mim o ponto alto foi a conquista da Champions, um dia e uma noite especial. Foi um sentimento incrível. Um momento fantástico. Depois ganhámos a taça e conseguimos todos os troféus possíveis. Temos um grande treinador, uma grande equipa e todos trabalhamos para o mesmo", prosseguiu.

"Sinto-me fantástico. Estou muito orgulhoso e feliz. Para ser honesto este é um grande dia para mim, mas também para o meu clube e companheiros de equipa. Este prémio também lhes pertence, tal como ao meu treinador e ao Bayern Munique em geral. É um sentimento incrível, imensas emoções”, admitiu o avançado.

A mulher a receber o prémio The Best para melhor jogadora foi Lucy Bronze, lateral-direita do clube inglês Manchester City e da seleção inglesa.

A FIFA elegeu também a equipa do ano, do qual faz parte o internacional português Cristiano Ronaldo. No mesmo onze estão Alisson Becker, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sérgio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi e Lewandowski.