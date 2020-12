Pedro Santana Lopes jantou, esta quarta-feira à noite, com Rui Rio, José Silvano e Maló de Abreu num restaurante da Avenida da Liberdade, em Lisboa, tal como avançou o SOL. O líder do PSD falou esta quinta-feira sobre o encontro e garantiu que este nada teve “de política”.

Em declarações aos jornalistas, Rui Rio disse que o jantar em causa se tratou de uma reunião com alguém por quem sempre teve “uma estima pessoal” e que não via Santana Lopes desde a fundação do Aliança.

"[É] alguém por quem eu sempre tive uma estima pessoal - e ele por mim - e, depois, quando ele fundou o Aliança, a partir daí, nunca mais nos vimos", disse o social-democrata, acrescentando que, "através de um amigo comum", acabou "por se realizar um jantar entre os dois, no dia em que fazia 19 anos que ele [Santana Lopes] ganhou a Câmara de Lisboa" e que Rio ganhou a Câmara do Porto.

"Fizemos num sítio público e, diga-se de passagem, com mais gente do que eu estava à espera dado a pandemia", destacou.

Recorde-se que o SOL noticiou recentemente que o ex-presidente do Aliança e antigo líder do PSD foi sondado pela direção social-democrata para concorrer pelas listas do partido à Câmara de Sintra ou da Figueira da Foz nas autárquicas do próximo ano.

Questionado sobre se Santana Lopes seria um bom candidato do PSD às próximas autárquicas, Rio recusou fazer considerações. "Não vou entrar por aí, até porque não foi um jantar com intuito político, foi um jantar pessoal", reiterou.

De realçar que antes do jantar com o presidente do PSD e com o secretário-geral, que é também o coordenador do processo autárquico, Santana Lopes colocou um post nas redes sociais recordando que se assinalam precisamente 19 anos sobre a sua eleição para a Câmara de Lisboa.