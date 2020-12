A Rússia está proíbida de participar até 2022 nas principais competições desportivas do mundo, entre as quais os Jogos Olímpicos adiado para o próximo ano em Tóquio, anunciou o Tribunal Arbitral do Desporto nesta quinta-feira. A proibição também se aplica aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim.

A decisão tem como base o incumprimento das regras de antidoping e, assim, será cumprida metade da sanção – no total serão quatro anos de suspensão - proposta pela Agência Mundial Antidopagem.

Os atletas russos que nunca testaram positivo no doping poderão participar em competições internacionais, mas como cidadão neutro.