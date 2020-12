Depois da votação no Congresso dos Deputados ter resultado em 198 votos a favor e 138 contra, com duas abstenções, fez-se história em Espanha. Foi aprovado o primeiro projeto de lei que regulará o exercício do direito à eutanásia no país.

"Hoje, impôs-se o bom senso e a humanidade", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa.

Segundo esta nova lei, “pessoas doentes com gravidade ou com doenças incuráveis” podem colocar fim à sua vida, escreve o El País

O projeto de lei foi proposto pelo PSOE e teve os votos a favor do Cidadãos, Juntos pela Catalunha e CUP, superando-se assim à oposição dos partidos da direita como o PP, Vox e Unión del Pueblo Navarro. No entanto, para entrar em vigor, esta lei ainda necessita da luz verde do Senado espanhol, que puderá modificar o documento.

Espanha é o sexto país do mundo a legalizar a eutanásia, depois da Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá e Nova Zelândia.