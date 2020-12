A renovação do Estado de Emergência foi aprovada, esta quinta-feira, com 188 fotos a favor do PS, do PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, tal como tinha acontecido no último debate.

Mais uma vez, o PCP, os Verdes, a deputada Joacine Katar Moreira, o Iniciatva Liberal e o Chega mostraram-se contra o prolongamento. Já o CDS, o Bloco de Esquerda e o PAN abstiveram-se.

O sétimo Estado de Emergência irá entrar em vigor no próximo dia 24 de dezembro até dia 7 de janeiro.