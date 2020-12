Foi identificado um surto de covid-19 no Hospital dos Marmeleiros, no Funchal, com cerca de 20 infetados. A informação foi confirmada, esta quinta-feira, pelo presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque.

"A cadeia está perfeitamente identificada e, neste momento, temos a situação sob testagem, sob controlo", disse Miguel Albuquerque, à margem da apresentação do livro História da Madeira. Século XX - O caminho para a Autonomia, de Rui Carita, no Funchal, adiantando ainda que dois dos sete óbitos por covid-19 registados no arquipélago estão associados a esta situação.

"Estamos a seguir a cadeia, mas não há nenhuma transmissão comunitária na Madeira", acrescentou Miguel Albuquerque. "Se houvesse uma transmissão comunitária, nós íamos tomar medidas imediatamente", frisou.

De realçar que a informação da existência um surto de covid-19 no Hospital dos Marmeleiros, já com cerca de 20 infetados foi avançada inicialmente pela Antena 1. O presidente do Governo da Madeira adiantou que estão identificadas 40 cadeias de transmissão local ativas no arquipélago e alertou para a possibilidade de o número de infetados aumentar.

"Tenho de ser realista: neste momento, é expectável, devido à época que vivemos e às atitudes que são normais desta época, o regresso de estudantes, de emigrantes, a maior convivialidade, que estes surtos aumentem", disse."Temos de mantê-los sob controlo e é isso que estamos a fazer e, sobretudo, temos de ter muito cuidado com as pessoas mais idosas", rematou.