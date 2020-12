António Costa partilhou, esta quarta-feira, uma imagem onde se mostra a realizar o teste de despiste à covid-19 e garantiu que se sente bem e sem quaisquer sintomas, depois de ter estado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo para o novo coronavírus.

“Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde”, escreveu Costa na legenda da imagem partilhada, no Twitter, confirmado assim a informação já partilhada pelo seu gabinete.

“No quadro da preparação da minha deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, de 18 a 20 de dezembro, já estava previsto que realizasse hoje um teste para deteção de covid-19, o que já aconteceu esta manhã”, lê-se. “Decidi cancelar e deslocação a África, bem como toda a agenda pública que implique a minha presença física. Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas”, acrescentou ainda.