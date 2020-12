Nélson Évora tornou as suas redes sociais inclusivas para pessoas invisuais, tornando-se assim a primeira personalidade portuguesa a fazê-lo. O atleta passou a integrar em todas as publicações nas suas redes uma legenda específica que pode ser reproduzida em aplicações de áudio.

Agora, as publicações de Nélson Évora têm todas a hashtag #PraCegoVer, um projeto criado por Patrícia Braille, especialista em acessibilidade para deficientes visuais, no Brasil. O objetivo de Patrícia foi começar a conseguir comunicar com os seus amigos invisuais através das redes sociais e tentar fazer com que o mundo digital se torne mais inclusivo.

Só no Instagram, a hashtag #PraCegoVer já faz parte de 1.784.513 publicações.