Ambiente entre Mourinho e Klopp aqueceu no duelo entre Tottenham e Liverpool

Ambiente entre Mourinho e Klopp aqueceu no duelo entre Tottenham e Liverpool

No final do jogo entre o Liverpool e o Tottenham, os dois treinadores trocaram algumas palavras que fizeram aquecer o ambiente entre os atuais favoritos da Premiere League. Os reds ganharam e, por enquanto, deixam o spurs arrumados no segundo lugar da competição.