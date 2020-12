A extrema-esquerda não existe

Mas a frase pode ser mais simples: os ataques a André Ventura só o fazem subir nas sondagens e isso é tão óbvio que se estranha que muitos não o percebam

A confusão está instalada e muito boa gente confunde opinião e gostos pessoais com o rigor noticioso. A opinião deve ser tratada no seu espaço próprio, como é o caso desta coluna, que apenas vincula a opinião de quem escreve. Mas, nos últimos tempos, vejo jornalistas vestirem a pele de justiceiros como se explicassem ao mundo que a verdade é aquela que sai das suas bocas. Estranhos tempos estes que só contribuem para o crescimento de partidos que não se enquadram no sistema, como é usual dizer-se agora. Mas a frase pode ser mais simples: os ataques a André Ventura só o fazem subir nas sondagens e isso é tão óbvio que se estranha que muitos não o percebam. Há muitos anos vi uma entrevista de um jovem jornalista televisivo ao presidente do FC Porto e pensei que nunca quereria cometer o mesmo erro: atacar desalmadamente quem se entrevista só pode dar asneira. Hoje, muitos jornalistas deviam ver esse documento para perceberem os erros que cometem. Para muito boa gente, a extrema-direita está em todo o lado e a extrema-esquerda quase não existe.

