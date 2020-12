Reginald Kenneth Dwight nasceu numa família de fanáticos por futebol cujo maior orgulho estava personificado em Royston Edward Dwight, nascido em Londres a 9 de janeiro de 1933, autor do primeiro golo da vitória do Nottingham Forest sobre o Luton Town na final da Taça de Inglaterra de 1959, logo aos dez minutos. Na sua autobiografia, Reginald, que adotou o nome artístico de Elton John e por isso lhe chamou, muito simplesmente, Me: Elton John, confessa a relação complicada que teve com o pai, Stanley, um brutamontes que o tratava abaixo de cão, e que nada os uniu a não ser o futebol. Stanley era adepto doente do Watford, clube mais próximo do bairro londrino de Pinner, onde Reginald veio ao mundo, e tinha uma admiração sem limites por dois dos seus sobrinhos, Roy Dwight e John Ashen, primos direitos daquele que viria a ser o autor de Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy, nono álbum da carreira de Elton, editado em 1975. Chegaram a jogar ambos juntos no Fulham e o miúdo Dwight ia na peugada do pai Dwight vê-los jogar em Craven Cottage.

John Ashen ficou amarrado à margem mais sombria do jogo, que é como quem diz que nunca passou da cepa torta. Mas Roy foi, de alguma forma, uma espécie de Captain Fantastic: “Even off the pitch, Roy seemed like an incredibly glamorous figure to me”, escreveu Reginald já depois de ser Elton, fascinado com as visitas que recebia, de vez em quando, do primo que conduzia carros como Cadillacs ou Chevrolets. “Era um jogador fantástico, um ponta-direita que se transferiu para o Nottingham Forest”. Nada como ler as peripécias da vida de um artista escrita por outro artista, não concordam?

A final Roy Dwight jogou no Fulham de 1954 a 1958. Então, tal como o primo mais novo conta no livro da sua vida, foi contratado pelo Nottingham Forest. Em 72 jogos pelo Fulham tinha marcado 54 golos, um número notável para alguém que tinha por obrigação ocupar o extremo direito do ataque. O seu remate era potente e colocado, o seu estilo de jogo tinha uma mistura de valentia e nobreza, fizera parte da seleção de Londres que batera a de Lausanne na segunda volta da meia-final da Taça das Cidades com Feira em 1957 (2-0) e conduzira os londrinos à final frente ao Barcelona, nesse tempo em que a que viria a ser Taça UEFA era disputada tanto por seleções feitas à custa de clubes de cidades como por clubes que entravam como representantes das suas cidades.

