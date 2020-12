Para muitas famílias, a preparação da Consoada começa na manhã de dia 24 ou até mesmo antes. Avós, pais e netos juntam-se na cozinha a preparar todo o tipo de delícias, sejam os doces para enfeitar a mesa, os salgadinhos que enganam a fome ao longo do dia e o bacalhau que é comido enquanto os mais novos anseiam pela meia-noite. Natal é sinónimo de família e, em Portugal, família é sinónimo de uma mesa cheia, tanto de gente como de iguarias. Este ano vai ser diferente. Para a maioria das famílias, a mesa pode continuar cheia, mas as cadeiras à volta já não. O famoso “vai dar um beijinho à avó” tem vindo a ser substituído por “não te aproximes da avó”. O vírus, por muito que fosse o desejo geral, não vai dar tréguas durante o Natal.

Por isso mesmo, e com a esperança de manter o Natal minimamente parecido com os anos anteriores, muitas famílias estão a optar por ir passar a noite da Consoada a restaurantes e hotéis cujo espaço seja mais amplo e seguro para proporcionar reuniões familiares. Também os próprios estabelecimentos, que sofreram uma adaptação constante ao longo do ano, optaram por oferecer a possibilidade de uma Consoada diferente a quem assim o quisesse.

De norte a sul do país, tanto restaurantes como hotéis estão a preparar-se para receber os portugueses na época natalícia. Enquanto, na maioria dos restaurantes, os planos se focam essencialmente no almoço dos dias 24 e 25, os hotéis prepararam todo um programa que inclui ceia de Natal.

Hotéis Esse é o caso do Hotel Marriot, em Lisboa, que tem já por hábito organizar jantares de Consoada. Este ano deu também a possibilidade de servir jantares para fora.

O Hotel Bela Vista, no Algarve, escolheu o mesmo sistema que o Marriot. Além de ter preparada uma exclusiva ceia de Natal com lavagante azul, bacalhau e novilho, vai ter também um serviço de take-away com um jantar preparado para quatro pessoas. O menu inclui entradas, prato principal e também sobremesas.

O Hotel Penha Longa Resort, em Sintra, vai ser também um dos locais onde será possível desfrutar do jantar de Consoada, tanto para quem quiser ficar no próprio restaurante do hotel como para quem quiser levar para casa. Para os que ficam, o hotel fez um pack de desconto se não lhe apetecer conduzir nessa noite. Pode dormir no estabelecimento e ainda desfrutar do buffet de Natal.

Pela Margem Sul, o Natal pode ser celebrado no Hotel Casa Palmela. Fica no centro da serra da Arrábida e, além do jantar de Consoada e almoço de Natal, é ainda possível usufruir de um chá das cinco à lareira no dia 23 de dezembro.

Se se encontrar mais a norte, o Aqua Village Resort&Spa, em Oliveira do Hospital, tem também pacotes especiais que incluem a noite de Consoada e brunch de Natal.

